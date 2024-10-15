Мусоровозы в РФ хотят подключить к спутниковой навигации через «ЭРА-ГЛОНАСС»

Минтранс России предложил новый проект, согласно которому мусоровозы и другие транспортные средства, занимающиеся вывозом твердых коммунальных отходов, будут оснащены спутниковой навигацией через систему «ЭРА-ГЛОНАСС».

В стране сейчас действует около 23 тысяч машин для вывоза ТКО, включая более 15 тысяч мусоровозов. Ранее, в 2011 году, было решено, что такие машины должны быть оборудованы навигацией, но четкого порядка установки не было.

Подключение к «ЭРА-ГЛОНАСС» позволит автоматически собирать данные о перемещении мусоровозов. Это поможет контролировать вывоз отходов и предотвратить их сброс в несанкционированных местах, что негативно сказывается на экологии и здоровье людей.

Кроме того, проект устанавливает срок в 20 рабочих дней для идентификации навигационного оборудования после обращения владельца транспортного средства.