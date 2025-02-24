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МТС запустила денежные переводы в приложении для Android

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Компания МТС запустила возможность денежных переводов для физических лиц в мобильном приложении «Мой МТС» на устройствах с Android. Теперь пользователи могут переводить деньги по номеру телефона любого оператора или номеру карты через Систему быстрых платежей (СБП).

Минимальная сумма перевода составляет 100 рублей, а максимальная — 400 тысяч рублей. В день можно перевести до 800 тысяч рублей, а за месяц — до 3 миллионов рублей.

По словам Кирилла Пальчуна, руководителя кластера «Платежи и переводы» МТС, пользователи приложения сейчас могут воспользоваться всеми доступными способами перевода и оплаты услуг.

В ближайшем будущем аналогичные функции появятся и на iOS. МТС стремится сделать использование приложения таким же удобным, как и классических банковских счетов.

Чтобы перевести деньги, пользователям нужно открыть раздел «Деньги» в приложении, выбрать «Переводы по России», указать источник средств, сумму и способ перевода. Также доступны мгновенные переводы без комиссии в более чем 100 стран мира. Переводы можно осуществлять и через сайт МТС Оплата.

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