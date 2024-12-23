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МТС запускает в этом году 200 площадок с отечественными базовыми станциями

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Мобильный оператор МТС планирует запустить около 200 площадок с базовыми станциями российского производства от компании «Иртея». Об этом сообщил вице-президент МТС по технике Виктор Белов, пишет ТАСС.

Станции будут установлены в 37 регионах России, включая Приморский край, Ямало-Ненецкий автономный округ и Сибирь, а также в европейской части страны и Южном федеральном округе. Большинство из запланированных площадок уже начали работать и обслуживают пользователей.

Белов отметил, что установка таких станций позволит протестировать их в реальных условиях и даст ценную информацию о работе оборудования.

Это поможет не только проверить функциональность, но и обучить сотрудников МТС, которые будут работать с новым оборудованием.

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