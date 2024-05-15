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МТС выделила 6 млрд рублей на свой NUUM — аналог TikTok и YouTube

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

МТС выделила 6 млрд рублей на развитие своей видеоплатформы NUUM, которая задумывалась как аналог TikTok и YouTube. Это сообщила руководитель проекта Наталья Братчикова в беседе с РБК.

NUUM позволяет пользователям просматривать различные видеоформаты, включая длинные и короткие видео, прямые трансляции и вертикальные видеоролики.

На платформе уже зарегистрировано более 5,2 млн уникальных пользователей, а количество авторов контента превышает 40 тыс.

NUUM также планирует привлекать блогеров из YouTube и развивать монетизацию путем запуска различных функций, включая биржу офферов для продавцов товаров и возможность скрыть часть контента за плату.

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