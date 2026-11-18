Российский оператор МТС совместно с государственным предприятием «Космическая связь» провёл испытания технологии, позволяющей смартфону обмениваться данными непосредственно со спутником. Во время эксперимента специалисты смогли передать текстовое сообщение и данные через космический аппарат «Экспресс-АМ8», расположенный на геостационарной орбите.

Испытания проводились с использованием технологии NTN-D2C, предназначенной для непосредственного подключения мобильных устройств к спутниковым сетям. В отличие от традиционной спутниковой связи, для которой обычно требуется специализированный терминал, такие решения ориентированы на взаимодействие с мобильными устройствами.

В эксперименте использовался спутник, находящийся на высоте более 36 тысяч километров. Сигнал от смартфона поступал на космический аппарат, затем передавался наземному телепорту государственного оператора и далее направлялся в инфраструктуру МТС.

В компании считают, что подобные технологии могут оказаться востребованными в труднодоступных районах, где отсутствует устойчивое покрытие наземных сотовых сетей. Среди потенциальных направлений применения называются передача экстренных сообщений, обмен географическими координатами и небольшими объёмами служебной информации.

Особое значение спутниковые каналы могут иметь для предприятий энергетической отрасли, транспортных и строительных организаций, работающих на удалённых территориях.

Однако проведённый эксперимент пока не означает появления полноценной коммерческой услуги. МТС не объявила сроки запуска спутниковой связи для массовых пользователей. Кроме того, специалистам предстоит решить вопросы совместимости оборудования, нормативного регулирования и использования радиочастот.

Важным техническим ограничением остаётся высота геостационарной орбиты. Большое расстояние между телефоном и спутником влияет на задержку передачи сигнала и предъявляет высокие требования к организации радиоканала.

Для голосовой связи и высокоскоростного интернета перспективными считаются также низкоорбитальные группировки, аппараты которых расположены значительно ближе к Земле.

Таким образом, испытания МТС подтвердили возможность передачи ограниченного объёма информации через спутниковый канал. До появления привычной мобильной связи без наземных базовых станций технология должна пройти дополнительные этапы разработки и проверки.