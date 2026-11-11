МТС и «МегаФон» пока не договорились с банками о маркировке звонков

МТС и «МегаФон» сообщили, что банки пока не приняли их предложения по маркировке исходящих вызовов. Операторы предложили финансовым организациям пакетные условия, при которых расходы на маркировку не росли бы напрямую с количеством звонков. Об этом говорится в совместном заявлении компаний, поступившем в «Коммерсантъ».

Отдельный вопрос переговоров касается звонков, связанных с борьбой с мошенничеством. Для них операторы предложили выделить отдельные телефонные номера и оформить отдельный договор с фиксированным объёмом вызовов и соответствующей маркировкой. При обсуждении звонков по задолженности операторы отметили опасения банков, что пометка «коллекторские услуги» может снизить долю клиентов, которые отвечают на вызов.

Ранее Минцифры сообщало, что операторы и банки договорились отложить до 13 ноября введение ограничений на немаркированные звонки кредитных организаций. Дополнительное время отвели на рассмотрение предложений и согласование договоров. В заявлении от 11 ноября МТС и «МегаФон» о достижении соглашения не сообщили.