MSI представила ноутбук Prestige 13 AI+ на Intel Core Ultra 9

На выставке COMPUTEX 2025 компания MSI представила лимитированную версию ноутбука Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition, сочетающую японское художественное наследие и передовые технологии на базе искусственного интеллекта. Устройство украшено изображением «Большая волна в Канагаве» художника Кацусики Хокусая и создано в сотрудничестве с мастерами по лакировке из OKADAYA, приурочено к 400-летию лакового искусства Яманака. Модель удостоена награды Best Choice Award на COMPUTEX.

Ноутбук Prestige 13 AI+ построен на процессоре Intel Core Ultra 9 288V, поддерживает до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и оснащён графическим процессором Intel Arc 140V. Встроенный 13,3-дюймовый OLED-дисплей имеет разрешение 2,8K, соотношение сторон 16:10, 100% охват цветового пространства DCI-P3 и сертификацию VESA DisplayHDR True Black 500.

Для хранения данных используется твердотельный накопитель NVMe PCIe Gen4. Устройство оснащено клавиатурой с подсветкой и выделенной клавишей Copilot для доступа к ИИ-инструментам, а также аудиосистемой с поддержкой DTS и массивом из трёх микрофонов.

Варианты подключения включают два порта Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen1 Type-A, HDMI 2.1 с поддержкой вывода изображения в разрешении до 8K@60 Гц, а также кардридер microSD. За беспроводную связь отвечают Intel Killer Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

С точки зрения безопасности ноутбук оснащён системой Microsoft Pluton, сканером отпечатков пальцев, шторкой веб-камеры и модулем доверенной платформы dTPM 2.0. Вес устройства составляет всего 990 граммов, а аккумулятор на 75 Вт·ч обеспечивает высокую автономность без ущерба для производительности.