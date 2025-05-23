Mozilla прекратит работу сервиса закладок Pocket 8 июля 2025 года

Компания Mozilla объявила о завершении работы популярного сервиса хранения веб-закладок Pocket. Начиная с 8 июля 2025 года, пользователи больше не смогут пользоваться сервисом, а все данные будут удалены. До этого момента пользователям будет предоставлена возможность экспортировать свои сохранённые материалы, включая ссылки, заголовки, заметки и выделения, в другие приложения. Экспорт будет доступен до 8 октября 2025 года, после чего все учетные записи и данные будут безвозвратно удалены.

Новые регистрации и оформление премиум-подписок уже недоступны. Пользователям с активными подписками вернут неиспользованные средства. В Mozilla подчеркнули, что понимают важность сохранённого контента и предоставляют достаточный срок для переноса данных.

Сервис Pocket был создан как удобный способ сохранять интернет-страницы на потом с возможностью офлайн-доступа. Он стал частью браузера Firefox в 2015 году и был полностью интегрирован в экосистему Mozilla после приобретения компании Read It Later в 2017 году.

В заявлении компании говорится, что решение о закрытии Pocket связано с изменением предпочтений пользователей при работе с информацией в интернете, а также с необходимостью сосредоточиться на ключевых направлениях, включая развитие самого браузера Mozilla Firefox и других стратегических инициатив.