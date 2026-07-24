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MouthPad — тачпад, которым можно управлять с помощью языка

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

MouthPad — тачпад, которым можно управлять с помощью языка

Представлено устройство MouthPad — тонкая капа со встроенной сенсорной панелью со стороны нёба. Проведение языком по панели заставляет курсор на экране двигаться следом за движением. Устройство поддерживает клики, прокрутку и перетаскивание объектов, полностью заменяя собой классическую компьютерную мышь.

Гаджет подключается по Bluetooth к устройствам на macOS, Windows, Linux, iOS и Android. Толщина капы составляет всего 1 мм, а вес — около 10 граммов, благодаря чему устройство почти не мешает разговаривать. Заявленное время непрерывной работы превышает 7 часов, а в комплект поставки входит зарядный кейс.

Каждая капа изготавливается индивидуально — печатается на 3D-принтере на основе стоматологического скана зубов покупателя. Изначально проект разрабатывался для людей с ограниченными возможностями моторики, в том числе после травм или при ДЦП, чтобы дать им возможность комфортно работать за компьютером и общаться. Однако приобрести устройство может любой желающий.

Цена одной капы составляет 1400 долларов (около 109 200 рублей), а комплект из двух кап обойдётся в 1900 долларов (около 148 200 рублей).

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