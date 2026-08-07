Motorola запатентовала гибрид смарт-часов и складного смартфона

Компания Motorola исследует радикально новый форм-фактор устройства, способный стереть границу между смартфонами и носимыми гаджетами. Обнаруженный патент, о котором сообщили Burnplate и утечка-инсайдер @xleaks7, описывает гибкое устройство с складным дисплеем, которое может работать как смартфон и как смарт-часы одновременно, призванное устранить ряд ограничений и складных телефонов, и традиционных умных часов.

В режиме часов устройство изгибается вокруг запястья экраном наружу, а магниты удерживают концы вместе и позволяют регулировать размер «браслета» под разных пользователей. Сняв устройство с руки и распрямив его, можно превратить его в телефон — при этом две половины можно разделить и соединить бок о бок для получения более привычных пропорций смартфона.

Концепция нацелена на решение реальной проблемы: складные телефоны вроде последней линейки Motorola Razr 70 уменьшаются в закрытом виде, но всё равно требуют кармана, тогда как смарт-часы обеспечивают постоянный доступ к устройству, но имеют крошечный экран и ограниченные возможности приложений. Гибридная идея Motorola призвана объединить преимущества обоих форматов за счёт использования одного устройства вместо двух отдельных.

При этом практические сложности остаются значительными: при текущем уровне развития технологий подобное устройство, вероятно, будет выглядеть громоздким и тяжёлым в качестве часов, а многопанельный дисплей смартфона может оказаться менее удобным и долговечным по сравнению с обычным цельным экраном складного телефона. Патенты, как правило, отражают внутренние исследования компаний, а не подтверждённые планы по выпуску продукции, поэтому пока неясно, планирует ли Motorola действительно воплотить эту концепцию в реальном устройстве и когда это может произойти.

Данная заявка продолжает линию интереса Motorola к трансформируемым дисплеям, начатую более ранними концепциями гибких и сворачиваемых конструкций. Хотя гибрид смарт-часов и телефона пока остаётся на уровне предположений, он демонстрирует, что компания рассматривает новые подходы к интеграции персональных устройств в повседневную жизнь.