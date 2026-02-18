Motorola Signature против OnePlus 15: сравнение двух флагманов

В премиальном сегменте Android смартфоны уже оцениваются не только по характеристикам, но и по соотношению цены и возможностей. Motorola Signature и OnePlus 15 отражают разные подходы к флагманским устройствам: первый делает упор на баланс, длительную поддержку ПО и яркий дисплей по конкурентной цене, второй — на максимальную производительность, ёмкую батарею и топовый процессор. Сравнение помогает понять, какой смартфон предлагает более рациональный выбор.

Дисплей и дизайн

Motorola Signature оснащён 6,8‑дюймовым LTPO AMOLED с частотой обновления 165 Гц, пиковая яркость достигает 6200 нит, поддержка Dolby Vision и HDR10+. OnePlus 15 предлагает 6,78‑дюймовую LTPO панель с 165 Гц, пиковая яркость 1800 нит в HBM и Ultra HDR. Оба дисплея плавные и насыщенные, но у Motorola более высокая яркость, что улучшает видимость на солнце.

Корпус Motorola выполнен с использованием Gorilla Glass Victus 2, алюминиевой рамки и защитой IP68/IP69, соответствует военному стандарту MIL‑STD‑810H. OnePlus 15 также имеет Victus 2, алюминиевый сплав и IP68/IP69K. Дизайн Motorola выглядит более сдержанным, с чистой эстетикой и аудиосистемой, настроенной Bose, тогда как OnePlus делает акцент на мощности и выразительности.

Производительность и батарея

Motorola Signature работает на Snapdragon 8 Gen 5 с графикой Adreno 829, а OnePlus 15 — на Snapdragon 8 Elite Gen 5 с Adreno 840. OnePlus обеспечивает более высокую производительность для игр и многозадачности, Motorola же предлагает до семи крупных обновлений Android, что увеличивает долгосрочную ценность устройства.

Батарея Motorola 5200 мА·ч с зарядкой 90 Вт проводной и 50 Вт беспроводной. OnePlus 15 оснащён 7300 мА·ч, проводной зарядкой 120 Вт и поддержкой bypass-зарядки, полностью заряжается примерно за 40 минут. OnePlus ориентирован на пользователей, которым важны автономность и скорость подзарядки, Motorola — на долгосрочную стабильность и поддержку.

Камеры

Основная камера Motorola — тройной модуль 50 МП с 3‑кратным перископическим телефото и ультрашироким объективом, поддержка 8K Dolby Vision и 4K при 120 fps. OnePlus 15 также использует тройной 50 МП модуль с 3,5‑кратным телефото. Для фронтальной камеры Motorola предлагает 50 МП с 4K 60 fps, а OnePlus — 32 МП 4K. Motorola сильнее в съёмке селфи и при естественном освещении, OnePlus — в возможностях настройки и длинном оптическом зуме.

Цена и соотношение ценности

Motorola Signature стоит около 66 000 ₽, OnePlus 15 — примерно 90 000 ₽. Motorola предлагает почти все флагманские функции по более низкой цене, а OnePlus оправдывает цену большой батареей, более быстрой зарядкой и производительным чипом.

Вердикт

Motorola Signature выгоднее с точки зрения цены и сбалансированности функций, предлагая яркий дисплей, семь обновлений Android, качественное звучание и фронтальную камеру 50 МП. OnePlus 15 подходит тем, кто готов платить за максимальную производительность, большую батарею и быструю зарядку. В целом Motorola — более универсальный выбор, OnePlus — для пользователей, ориентированных на мощность и автономность.