Motorola Razr Ultra 2025 замечен в тестах Geekbench

В базе данных Geekbench появился новый складной смартфон Motorola Razr Ultra 2025, также известный как Razr 60 Ultra. Бенчмарк раскрыл ключевые характеристики и производительность устройства.

Смартфон оснащён восьмиядерным процессором, в котором шесть ядер работают на частоте 3,53 ГГц, а два — на 4,32 ГГц, что указывает на использование флагманского чипа Snapdragon 8 Elite. Устройство получило 12 ГБ оперативной памяти и работает на Android 15.

В однопоточном тесте Razr 60 Ultra набрал 2782 балла, а в многопоточном — 8457 баллов. Для сравнения, предшествующая модель Razr 50 Ultra с процессором Snapdragon 8s Gen 3 показала 1951 и 4804 балла соответственно.

Премьера Motorola Razr 60 Ultra ожидается в апреле или мае 2025 года.