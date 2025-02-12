Motorola Razr Plus 2025: опубликованы рендеры и характеристики складного смартфона

В Geekbench уже был замечен раскладной телефон Motorola Razr Plus 2025, который будет оснащён флагманским чипом Snapdragon.

Недавно портал AndroidHeadlines подготовил рендеры показывающие, каким будет дизайн устройства, которое на рынке США будет представлено под названием Razr Plus, а в других странах — как Razr 60 Ultra.

Рендеры показывают, что устройство, известное под кодовым названием Orion, имеет элегантный тёмно-зелёный цвет и заднюю панель из искусственной кожи, что придаёт ему премиальный вид.

Одной из ключевых особенностей Razr Plus 2025 является большой дисплей на задней панели, который поддерживает все приложения Android, что выделяет его среди конкурентов.

На правой стороне телефона расположены кнопки регулировки громкости и боковой сканер отпечатков пальцев. Хотя рендеры не показывают внутренний экран, известно, что он имеет перфорацию и тонкие рамки. На нижнем краю устройства находятся слот для SIM-карты, микрофон, порт USB-C и динамик.

На задней панели расположены два модуля камер, один из которых, по предварительным данным, будет широкоугольным, а другой может выполнять функции телеобъектива, что является нововведением по сравнению с предыдущей моделью.

Согласно слухам, Razr Plus 2025 будет работать на чипсете Snapdragon 8 Elite, иметь 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

Устройство может быть оснащено 6,9-дюймовым внутренним дисплеем и аккумулятором на 4000 мАч. Как и предшественник, новый Razr позволит запускать полный набор приложений Android на экране-крышке, что делает его привлекательным предложением на фоне конкурентов.