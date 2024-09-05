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Motorola работает над более дешевым складным Razr

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Motorola продолжает свою работу над новой моделью Razr с названием Razr 50s, которая была замечена на сайте сертификации HDR10+.

Буква «s» в названии обычно указывает на более доступную версию устройства в линейке Motorola. Хотя подробностей о Razr 50s пока немного, наличие сертификата HDR10+ предполагает, что новинка будет оснащена улучшенной технологией отображения.

На данный момент нет информации о процессоре, камерах или размере дисплея Razr 50s. Однако, учитывая характеристики флагманского Razr 50, который имеет 6,9-дюймовый внутренний экран FHD+ с частотой обновления 120 Гц и 3,6-дюймовый внешний экран, можно предположить, что 50s может унаследовать некоторые из этих функций, хотя и в упрощенной форме.

Ожидается, что Razr 50s появится и на других сертификационных платформах, таких как Geekbench, что поможет раскрыть больше информации о характеристиках.

Что касается Razr 50, его технические характеристики включают SoC MediaTek Dimensity 7300X, два дисплея с поддержкой HDR10+, а также систему камер с 50-мегапиксельной основной камерой. Устройство также имеет емкость батареи 4200 мАч и поддержку быстрой зарядки.

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