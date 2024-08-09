Motorola представит смартфон Edge 50 Neo уже в этом месяце

Компания Motorola собирается представить новый смартфон Edge 50 Neo в августе, но еще до официальной презентации в сети раскрыли подробности о новинке.

Если верить инсайдерам, смартфон будет оснащён 6,36-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1200×2670 пикселей и частотой обновления 120 Гц, а также защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3.

За производительность отвечать будет процессор MediaTek Dimensity 7300, в сочетании с 8 или 12 ГБ ОЗУ и 256 или 512 ГБ встроенной памяти.

Тройная камера включает основной 50-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией, 13-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик с функцией макросъёмки и 10-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным зумом. Фронтальная камера получит модуль на 32 Мп.

Среди других характеристик: аккумулятор на 4310 мАч с поддержкой быстрой зарядки 68 Вт, подэкранный сканер отпечатков пальцев, водозащита IP68, порт USB Type-C, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, а также Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 и GPS.