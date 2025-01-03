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Motorola представила в Индии бюджетный смартфон Moto G05

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Индийское подразделение компании Motorola в текущем месяце выпустит новый бюджетный смартфон под названием Moto G05.

Это устройство будет предлагаться в двух цветах сливово-красном и лесном зелёном, причём задняя панель будет выполнена из износостойкой искусственной кожи

Moto G05 будет работать под управлением Android 15, а в основе устройства ляжет 12-нм процессор Helio G81 Extreme, питание которого будет осуществлять аккумулятор емкостью 5200 мАч. Производитель также обещает, что смартфон будет работать без подзарядки до 2 дней.

Смартфон оснащён 6,67-дюймовым дисплеем, который, как ожидается, станет самым ярким в своём сегменте с яркостью 1000 нит.

Дисплей поддерживает Dolby Atmos и защищён Gorilla Glass 3, хотя его частота обновления составляет всего 90 Гц, а разрешение всего 720p.

Moto G05 на индийском рынке появится в продаже 7 января, на европейский рынок устройство выйдет немного позже.

Motorola представила в Индии бюджетный смартфон Moto G05

 

Moto G05
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