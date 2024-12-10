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Motorola представила новый бюджетный смартфон Moto G35

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Компания Motorola анонсировала новый бюджетный смартфон из серии Moto G — Moto G35. Он представлен по доступной цене и обладает хорошими характеристиками. Смартфон доступен в ярких цветах.

Motorola представила новый бюджетный смартфон Moto G35

Дизайн Moto G35 включает в себя заднюю панель из веганской кожи, что придаёт ему премиальный вид. У устройства 6,7-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц, разрешением FHD+ и защитой Gorilla Glass 3.

Смартфон работает на процессоре UNISOC T760 SoC с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а также поддерживает расширение виртуальной оперативной памяти до 12 ГБ.

Аккумулятор имеет ёмкость 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 20 Вт. Moto G35 работает на Android 14 и получит обновление до Android 15, а также два года обновлений безопасности.

На задней панели расположена основная камера на 50 Мп и сверхширокоугольный объектив на 8 Мп, а спереди находится 16-мегапиксельный сенсор для селфи и видеозвонков.

Также смартфон имеет двойные стереодинамики, поддержку Dolby Atmos, технологию Water Touch и защиту от воды и пыли по стандарту IP52. Moto G35 доступен в трёх цветах: красном, зелёном и чёрном, его цена составляет 9999 индийских рупий, что примерно равно 118 долларов США.

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