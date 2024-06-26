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Motorola представила Moto S50 Neo С с чипом Snapdragon 6s Gen 3 и 12 ГБ ОЗУ

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Motorola объявила о выпуске нового смартфона Moto S50 Neo в Китае одновременно с серией складных устройств Razr 50.

Motorola представила Moto S50 Neo С с чипом Snapdragon 6s Gen 3 и 12 ГБ ОЗУ

Главные особенности этого устройства включают изогнутый дисплей, прочный аккумулятор и продолжительную поддержку программного обеспечения. Moto S50 Neo оснащен изогнутым 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц.

Он также имеет яркость 1600 нит для хорошей видимости на улице. Сканер отпечатков пальцев встроен в экран. Дизайн телефона стильный и водонепроницаемый. Устройство имеет двойную заднюю камеру с 50-мегапиксельным сенсором и 8-мегапиксельным широкоугольным объективом.

На передней панели установлена камера для селфи с разрешением 32 мегапикселя. Внутри телефона работает Snapdragon 6s Gen 3, и он доступен в различных вариантах памяти — 8 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 512 ГБ.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт. Устройство поставляется с предустановленной операционной системой Android 14 и обеспечивает четырехлетнюю поддержку обновлений.

Цены на Moto S50 Neo начинаются от 1399 юаней или около 16 500 рублей за базовую версию. Телефон будет доступен в трех цветах и начнет продаваться в Китае с 28 июня.

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