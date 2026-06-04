Motorola представила Edge 70 Pro+ с перископической камерой и беспроводной зарядкой

Компания Motorola анонсировала смартфон Edge 70 Pro+ в Индии, расширив линейку Edge 70 после выхода базовой версии Edge 70 Pro в апреле.

Новая модель получила ряд улучшений, включая перископический телеобъектив и поддержку беспроводной зарядки, сохранив при этом большинство характеристик предыдущей версии.

Смартфон оснащён 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем Super HD+ Extreme с разрешением 2772×1272 пикселей, частотой обновления 144 Гц и поддержкой HDR10+. Заявлена пиковая яркость до 5200 нит, а также защита стеклом Gorilla Glass 7i и сертификация SGS по снижению нагрузки на зрение.

В основе устройства лежит процессор MediaTek Dimensity 8500 Extreme, дополненный 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ.

Основная камера состоит из четырёх 50-мегапиксельных модулей, включая основной сенсор Sony LYTIA 710 с оптической стабилизацией, перископический телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом и до 50-кратного цифрового увеличения, ультраширокий модуль и фронтальную камеру с автофокусом. Поддерживается запись видео в формате 4K при 60 кадрах в секунду.

Аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт, беспроводную зарядку 15 Вт и обратную зарядку. Производитель заявляет до 51 часа автономной работы.

Смартфон также получил стереодинамики с Dolby Atmos, защиту от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69, сертификацию MIL-STD-810H, оболочку Hello UI на базе Android 16 и поддержку трёх крупных обновлений ОС и пяти лет обновлений безопасности.

Стоимость устройства в Индии составляет 47 999 рупий, а старт продаж запланирован на 11 июня.