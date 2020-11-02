Motorola планирует выпустить новый смартфон Moto G 5G

Moto G 5G Plus является самым доступным смартфоном Motorola 5G на рынке прямо сейчас, но просочившаяся информация показала, что скоро появится еще более дешевая модель, которая откажется от бренда Plus.

Смартфон под кодовым названием «Kiev», который будет продаваться на международных рынках как Motorola Moto G 5G, может похвастаться новым чипсетом Qualcomm Snapdragon 750G внутри.

Понижение производительности по сравнению с моделью Plus, которая работает на Snapdragon 765, должно быть минимальным. Кстати, чипсет поддерживает 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ расширяемой внутренней памяти.

Снаружи отсутствие фирменного стиля Plus не привело к уменьшению упаковки. Motorola оснастила Moto G 5G 6,66-дюймовым OLED-экраном с поддержкой разрешения Full-HD +, HDR-контента и частотой обновления 60 Гц.

Согласно просочившемуся изображению , переключение на OLED также приводит к центрированному отверстию для перфорации, а не в левом или правом углу. С другой стороны, лицевые панели — это именно то, что вы ожидаете — тонкие с более толстым подбородком. В последние годы Motorola стала известна своими щедрыми батареями, и эта тенденция продолжается с Moto G 5G. В частности, он был оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, который предположительно поддерживает некоторую форму быстрой зарядки. Что касается программного обеспечения, клиенты могут ожидать Android 10 прямо из коробки, хотя вполне вероятно обновление до Android 11 в какой-то момент в следующем году. Другие функции включают NFC и кнопку Google Assistant на международной модели.

Производители смартфонов любят оснащать свои более дешевые модели множеством камер, независимо от их полезности, но установка Motorola включает как минимум две полезные камеры. Moto G 5G может похвастаться той же 48-мегапиксельной камерой, что и его более дорогой брат.

Также есть 8-мегапиксельная телеобъектив, которую вы не часто найдете за пределами флагманского сегмента, и 2-мегапиксельный датчик глубины для снимков боке. Использование последнего ограничено, но позволяет Motorola продавать его как установку с тремя камерами.

Что касается селфи-камеры, был выбран 16-мегапиксельный сенсор.