Motorola открыла запись на бета-тест Android 17 для 14 смартфонов

Motorola открыла регистрацию на тестирование Android 17 ещё для 14 моделей смартфонов. Компания разместила объявления на форуме сообщества Lenovo. Как сообщает Gizmochina, в новую волну набора вошли устройства трёх семейств — Moto G, Edge и складные Razr.

В список включили Moto G Stylus 2025 и 2026 годов, Moto G37, G47, G67, G77, G87 и G Max. Из серии Edge участвуют Edge 50 Fusion, Edge 50 Pro и Edge 60 Stylus. Для складных Razr 50, Razr 60 и Razr 70 набор объявили в Бразилии. У ряда моделей Edge и Moto G есть отдельные ветки для Европы, Латинской Америки и других рынков. Для двух версий Moto G Stylus издание приводит ссылки на форум без разбивки по регионам.

Среди изменений Android 17 для устройств Motorola заявлены обновлённые уведомления Live Updates, которые могут отображаться в области фронтальной камеры. Компания также переработала оформление настроек, значки строки состояния и меню регулировки громкости. Для экрана блокировки добавили варианты часов и шрифтов.

Пользователи подходящих устройств могут подать заявку через форум. Доступность набора зависит от модели и региона. Единый срок выпуска стабильного обновления для всех 14 устройств в публикации не указан.