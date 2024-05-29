Motorola объявила о намерении за 3 года стать одним из крупных производителей смартфонов

Старший вице-президент по мобильному бизнесу Lenovo и президент Motorola, Серджио Буньяк, раскрыл свою новую стратегию для компании, направленную на позиционирование Motorola среди трех лидирующих мировых брендов смартфонов, за исключением Китая.

Буньяк отметил, что Motorola всегда занимала третью позицию на рынках Северной и Латинской Америки.

Под названием «Проект Гладиатор» компания запустила внутренний план, включающий три ключевые стратегические корректировки.

Во-первых, Motorola сосредоточится на расширении своего бизнеса и активно займется глобальным рынком за пределами Латинской Америки и Северной Америки. Это отличается от предыдущей стратегии компании, которая была сконцентрирована на сокращении.

Во-вторых, компания укрепит свои позиции на рынке топовых смартфонов с помощью устройств серии Razr и Edge. Также будет усилено сотрудничество с такими брендами, как Pantone и Bose, чтобы привлечь внимание поколения Z и пользователей B2B, включая женщин.

Новые стратегии уже показывают положительные результаты. Объем поставок прошлогодней линейки Moto Razr увеличился в пять раз по сравнению с предыдущими результатами.

В финансовом году 2023-2024 количество активаций смартфонов Motorola выросло на 12%, а доля флагманских устройств составила 25%.

Выручка на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона и EMEA увеличилась соответственно на 88% и 40%. Серджио Буньяк говорит, что за последние шесть лет бизнес смартфонов Motorola перешел от состояния «борьбы за выживание» к состоянию «борьбы за победу».

В четвертом квартале 2022 года рыночная доля компании в США составила 6%, а в Латинской Америке — целых 24%, что позволило занять второе место после Samsung. Однако влияние Motorola на китайском рынке относительно слабое.

Компания также активно работает над интеграцией искусственного интеллекта в свои смартфоны. Согласно прогнозам Серджио Буньяка, в ближайшем будущем смартфоны Motorola будут предлагать персонализированный пользовательский опыт, основанный на взаимодействии с пользователем и искусственном интеллекте.