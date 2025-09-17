Главная » Новости

Motorola начала выпуск стабильного обновления до Android 16

Motorola приступила к распространению стабильной версии Android 16 после нескольких месяцев бета-тестирования, которое началось в июне для отдельных моделей и постепенно охватывало больше устройств.

Первым смартфоном, получившим стабильное обновление, стал Motorola Edge 60 Pro. В Бразилии обновление доступно с прошивкой W1VV36H.7-21-5 размером около 2 ГБ.

Также обновление распространяется на пользователей Motorola Edge 50 Fusion в Мексике. Для этой модели доступна прошивка W1UU36H.21-14-3 с размером 1,54 ГБ.

На обоих устройствах Android 16 добавляет новые возможности кастомизации, улучшенный дизайн и прозрачное управление фоновыми процессами. Обновление включает защиту от вредоносных приложений и улучшенную совместимость с LE audio-устройствами.

Некоторые функции, представленные Google в Android 16 — например, Live Updates, интеллектуальная группировка уведомлений, встроенный выбор фотографий, прогнозирование действия кнопки «Назад», HDR-скриншоты и новые эмодзи — в списке изменений Motorola не упоминаются. Пока неизвестно, включены ли они в обновление для Edge 60 Pro и Edge 50 Fusion.

Пользователи могут проверить доступность обновления через Настройки > Система > Дополнительно > Обновление системы > Проверить обновления.

