Motorola Edge 70 рассекречен: характеристики, дизайн и EU-энергометка

Следующий среднебюджетный смартфон Motorola, Edge 70, обещает стать одним из самых тонких устройств года. Его мировой релиз назначен на 5 ноября, а недавние пресс-рендеры и публикация EU-энергометки раскрыли большинство оставшихся деталей — от размеров и времени работы батареи до показателей прочности.

По данным утечек от NieuweMobiel, Edge 70 будет представлен в двух оттенках с сертификацией Pantone — Bronze Green и Lily Pad. Толщина корпуса составит всего 5,99 мм, а вес — 159 г, что делает устройство одним из самых лёгких и тонких на рынке, сопоставимым с китайским Moto X70 Air, на котором оно основано. Для сравнения, iPhone Air и Samsung Galaxy S25 Edge весят 165 г и 163 г соответственно, однако Motorola оснастила свой смартфон более ёмкой батареей.

Причиной высокой ёмкости является батарея с высокой плотностью силикон-углеродного типа, которую Apple и Samsung пока не используют.

Дизайн сохраняет плоские рамки, отверстие под фронтальную камеру и тройную основную камеру: 50 МП основной сенсор, 50 МП ультраширокий и предположительно макро-камера. Внутри установлен 6,7-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и процессор Snapdragon 7 Gen 4, работающий с чистой оболочкой Motorola.

Ёмкость аккумулятора составляет 4800 мА·ч, что значительно больше, чем у iPhone Air (3149 мА·ч) и Galaxy S25 Edge (3900 мА·ч). EU Product Registry for Energy Labelling (EPREL) подтвердил автономность глобальной версии — 49 часов 34 минуты. Производитель заявляет, что батарея выдерживает до 1000 циклов зарядки с сохранением не менее 80% ёмкости.

Таким образом, Edge 70 сочетает ультратонкий корпус с практичностью и может стать удобным выбором для пользователей, ищущих среднебюджетный смартфон с привлекательным дизайном.