Motorola Edge 70 Max представлен с батареей на 7100 мАч и Snapdragon 8 Gen 5

Компания Motorola представила в Индии новый смартфон Edge 70 Max — премиальное устройство с флагманским набором аппаратных характеристик, продвинутыми возможностями искусственного интеллекта и самой ёмкой батареей среди всех моделей бренда. Новинка стала самой мощной в линейке Edge 70, заняв промежуточное положение между моделями Edge 70 Pro+ и Edge 70 Signature.

Смартфон получил 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей разрешения Quad HD+ с частотой обновления 144 Гц, частотой сканирования сенсора 360 Гц и максимальной яркостью до 7000 нит. Экран защищён стеклом Gorilla Glass 7i и поддерживает технологии Dolby Vision и HDR10+. В основе устройства лежит чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 в паре с оперативной памятью LPDDR5X объёмом до 12 ГБ и накопителем UFS 4.1 объёмом 256 ГБ.

Аппарат оснащён кремний-углеродной батареей четвёртого поколения ёмкостью 7100 мАч при толщине корпуса 8,29 мм. Поддерживается проводная зарядка TurboPower мощностью 90 Вт, беспроводная зарядка Qi2 мощностью 25 Вт с совместимостью с аксессуарами MagSafe, а также реверсивная проводная зарядка мощностью 5 Вт.

Основная камера построена на сенсоре Sony LYTIA-710 разрешением 50 мегапикселей с оптической стабилизацией, дополненном сверхширокоугольным модулем на 8 мегапикселей с функцией макросъёмки. Для селфи и видеозвонков предусмотрена фронтальная камера разрешением 32 мегапикселя.

Смартфон работает на Android 16 с оболочкой Hello UX; производитель обещает три крупных обновления операционной системы и пять лет обновлений безопасности. Для охлаждения используется испарительная камера площадью 5500 мм² в сочетании с системой охлаждения, покрывающей в общей сложности 29 550 мм². Среди других особенностей — поддержка Wi-Fi 7, стереодинамики с Dolby Atmos, технология Snapdragon Sound, сертификация MIL-STD-810H, а также защита от пыли и влаги по стандартам IP66, IP68 и IP69.

Что касается цены, базовая версия с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителя оценивается примерно в 44 170 рублей по текущему курсу ЦБ, а модификация с 12 ГБ памяти — примерно в 48 430 рублей. Устройство доступно в цветах Pantone Aqua Gray, Pantone Ice Melt и Pantone Dark Shadow. Продажи стартуют 20 июля через платформу Flipkart, официальный сайт Motorola India и авторизованные офлайн-магазины.