Motorola Edge 20 и Edge 20 Pro замечены на Geekbench перед запуском 5 августа

Сегодня Motorola подтвердила, что анонсирует смартфоны Edge 20 и Edge 20 Pro в Китае 5 августа. В преддверии запуска оба смартфона появились сегодня на сайте сравнительного анализа Geekbench, что указывает на то, что компания может проводить внутренние испытания этих смартфонов. устройств до их анонса.

В начале этого месяца два телефона Motorola с номерами моделей XT2143-1 и XT2153-1 были замечены на китайской сертификационной платформе TENAA с полными характеристиками и изображениями. Ожидается, что эти модели поступят на китайский рынок как Motorola Edge 20 (под кодовым названием Berlin) и Motorola Edge 20 Pro (под кодовым названием Pstar).

Edge 20 и Edge 20 Pro появились с Qualcomm-питанием микросхем, 8 Гб оперативной памяти и Android 11 на Geekbench. Прошлые утечки показали, что Edge 20 будет оснащен Snapdragon 778G, а Edge 20 Pro будет более мощным устройством с Snapdragon 870.

Motorola Edge 20 и Edge 20 Pro будут поставляться с 6,67-дюймовыми OLED-экранами FHD + 120 Гц со встроенным сканером отпечатков пальцев. Первый получит 32-мегапиксельную переднюю камеру, а второй — 16-мегапиксельную камеру для селфи.

Задняя камера Edge 20 Duo будет иметь 108-мегапиксельную основную камеру, 16-мегапиксельную сверхширокую камеру и 8-мегапиксельную телеобъектив. Ожидается, что Edge 20 и 20 Pro появятся в Китае с до 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ памяти. В модели vanilla будет батарея емкостью 4000 мАч, а в модели Pro — батарея емкостью 4500 мАч. Оба телефона будут поддерживать быструю зарядку.

Источник — Astera.