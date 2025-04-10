Motorola анонсировала возвращение на рынок ноутбуков

Недавний тизер от Motorola свидетельствует о том, что компания планирует вернуться на рынок ноутбуков. Несмотря на то, что у Motorola уже есть опыт в этой области, предыдущая версия бренда на этом рынке больше не существует.

OEM-производители смартфонов в прошлом пытались выйти на прибыльный индийский рынок ноутбуков с разной степенью успеха, и теперь Motorola хочет присоединиться к этому сегменту.

В тизер-видео говорится: «Смелый новый мир ноутбуков. Скоро презентация», но оно не раскрывает никаких конкретных деталей продукта.

Пока этот тизер оставляет больше вопросов, чем ответы. Есть предположения, что новые ноутбуки Motorola основаны на технологиях Lenovo.

Хотя Motorola не новичок в производстве ноутбуков, с момента выпуска их последнего устройства прошло более пятнадцати лет. На данный момент запуск запланирован только в Индии.