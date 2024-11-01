Motorola анонсировала спецверсию раскладушки Moto Razr 50 White Lover

Motorola анонсировала новую модель «раскладушки» — Moto Razr 50 White Lover Limited Edition, которая является специализированной версией уже известного смартфона Moto Razr 50.

Одной из ключевых особенностей дизайна Moto Razr 50 White Lover Limited Edition является перламутровая текстура задней панели, что придаёт устройству особый и стильный вид. Корпус смартфона выполнен из композитных материалов, что делает его лёгким, но при этом прочным и устойчивым к повреждениям.

Внешний экран устройства — 3,6-дюймовый OLED с частотой обновления 144 Гц — обеспечивает плавное взаимодействие и быструю реакцию на касания. Поддержка HDR10+ гарантирует яркие цвета и отличный контраст.

Внутренний экран, размером 6,9 дюйма, обладает плотностью пикселей 413 PPI, что обеспечивает чёткие и детализированные визуальные эффекты.

Что касается других характеристик, то новая модель работает на процессоре MediaTek Dimensity 7300X. Основная камера устройства имеет разрешение 50 Мп и поддерживает оптическую стабилизацию изображения (OIS), а её возможности дополняет 13-мегапиксельная сверхширокоугольная камера.

Для селфи предлагается камера на 32 Мп. Новая раскладушка оснащена аккумулятором ёмкостью 4200 мАч, который поддерживает как проводную, так и беспроводную быструю зарядки на 30 и 15 Вт соответственно. Корпус устройства имеет защиту от влаги по стандарту IPX8, что делает его более устойчивым к неблагоприятным условиям.

Работает смартфон под управлением Android 14 с оболочкой Moto My UX. Габариты: 171,3 × 73,99 × 7,25 мм, вес 188,4 г;

В устройство также интегрированы функции на базе искусственного интеллекта, такие как перевод в реальном времени и распознавание объектов на изображениях, что улучшает пользовательский опыт.

Moto Razr 50 White Lover Limited Edition имеет цену 3599 юаней, что эквивалентно почти 50 000 рублей. Смартфон уже доступен для покупки в Китае.