Moto G9 Plus оснастят большим экраном и 30-ваттной зарядкой

Motorola собирается анонсировать второй телефон в своей бюджетной линейке телефонов G9 всего через несколько недель после того, как она представила Moto G9 Play. Moto G9 Plus появился в списке на сайте Orange Slovakia, который заметил Роланд Квандт из WinFuture. Согласно перечню, телефон стоимостью 255 евро (около 300 долларов США) будет иметь четыре задние камеры, в том числе 64-мегапиксельную основную камеру и массивную батарею емкостью 5000 мАч.

Хотя последние флагманские телефоны Motorola, такие как Edge Plus и складной Razr, были в лучшем случае средними, бюджетная линейка телефонов серии G, таких как недавние G Stylus и G Power, по-прежнему предлагает большую ценность. Их камеры, как правило, хороши по цене, время автономной работы отличное, и компания вносит разумные изменения в операционную систему Android в свое программное обеспечение.

В списке Orange говорится, что Moto G9 Plus будет иметь 6,81-дюймовый дисплей с разрешением 1080p, 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ памяти (с возможностью расширения с помощью microSD) и будет работать под управлением Android 10 из коробки. О разрешении трех других задних камер нет упоминания.