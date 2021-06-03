Moto G Stylus 5G получил одобрение Bluetooth SIG и протестирован с помощью Snapdragon 480 на Geekbench

Сообщается, что Motorola работает над новым смартфоном под названием Moto G Stylus 5G. Предполагается, что он появится как вариант 5G Moto G Stylus (2021), который дебютировал в начале этого года. Появление модели 5G, похоже, не за горами, поскольку она получила одобрение от органа Bluetooth SIG. В то же время он также появился на сайте тестирования Geekbench.

Список Bluetooth SIG показывает, что Moto G Stylus 5G принадлежит телефону Motorola с номером модели XT2131 и его вариантами для страны, такими как XT2131-1, XT2131DL и XT2131-3. Из списка видно, что телефон поддерживает соединение Bluetooth 5.1.

Список Moto G Stylus 5G в Geekbench показал, что он оснащен чипом Qualcomm с поддержкой 5G, который включает в себя 6 ядер ЦП, работающих на 1,80 ГГц, и 2 ядра ЦП с тактовой частотой 2,04 ГГц. Исходный код листинга показывает, что чипсет имеет графический процессор Adreno 619. Эти данные предполагают, что телефон работает на чипсете Snapdragon 480 5G.

Листинг Geekbench также показал, что телефон оснащен 6 ГБ оперативной памяти и работает на ОС Android 11. Он набрал 502 балла в одноядерном тесте Geekbench и 1651 в многоядерном тесте. По слухам, кодовое имя «Денвер» также упоминается в списке Geekbench.

Остальные характеристики G Stylus 5G пока неизвестны. Недавняя утечка утверждала, что он будет иметь 256 ГБ и может быть направлен на рынки США. Просочился рендер телефона , который появился недавно показал , что он имеет дисплей врезки отверстия, 48-мегапиксельные квадроцикл-камеру, аудио разъем 3,5 мм, порт USB-C, внешний динамик, и задний сторону сканер отпечатков пальцев.

Источник — Astera.ru.