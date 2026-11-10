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Московский суд рассмотрит протоколы в отношении Telegram и Google

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Таганский районный суд Москвы 10 ноября должен рассмотреть восемь административных протоколов в отношении Telegram, Google, Apple, Wikimedia и разработчика сервисов искусственного интеллекта Character Technologies. Об этом «Интерфаксу» сообщили в суде. Протоколы связаны с требованиями об удалении запрещённых в России материалов.

Всем перечисленным компаниям вменяют нарушение по части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях. Как указывает агентство, по этой части предусмотрен штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей. В отношении Character Technologies также составили протокол по части 4 той же статьи. Она касается отдельных категорий запрещённых материалов и предусматривает штраф до 8 млн рублей.

Суммы, указанные в публикации, относятся к возможным санкциям по соответствующим нормам. Размер взыскания по каждому делу определит суд, если признает нарушение установленным.

Российские суды ранее уже рассматривали административные дела в отношении крупных интернет-платформ, включая Telegram, Google и Wikimedia. По данным источников агентства в правоохранительных органах, за первые шесть месяцев 2026 года московские суды назначили Telegram штрафы на общую сумму более 100 млн рублей.

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