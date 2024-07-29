Мощность китайских процессоров Loongson сравнялась с Intel Xeon 2021 года

И это неплохие результаты для нового производителя процессоров.

Китайская компания Loongson представила данные о производительности своих новых 16-ядерных чипов, предназначенных для центров обработки данных. Как выяснилось, их отставание от процессоров Intel не так велико.

Процессоры Loongson 3C6000 имеют монолитную конструкцию и работают на базе проприетарной архитектуры LA664 (MIPS), что делает их маловероятными кандидатами для использования в потребительских системах под управлением Windows или Linux.

Чипы поддерживают технологию одновременной многопоточности (SMT), что позволяет значительно повысить производительность в некоторых задачах, хотя данные о тактовых частотах и тепловыделении пока не раскрыты.

Новые процессоры работают с устаревшей памятью DDR4−3200 в четырехканальном режиме и имеют 64 линии PCI-e Gen 4. Также они поддерживают технологию Loongson Coherent Link, обеспечивающую высокоскоростной обмен данными между чипами, аналогично NVLink от Nvidia.

По заявлению производителя, производительность новых чипов соответствует процессорам Intel Xeon семейства Ice Lake-SP, представленным в 2021 году.

Предполагается, что прямым конкурентом Loongson 3C6000 является Intel Xeon Silver 4314, работающий на частоте до 3.4 ГГц. Однако разработчики пока не делятся конкретными результатами тестов, которые, вероятно, появятся только после выхода процессоров на рынок в четвертом квартале 2024 года.

Таким образом, китайские серверные процессоры будут отставать от Intel примерно на три поколения. Однако реальная разница в производительности может оказаться значительно больше, учитывая энергоэффективность и результаты в специфических задачах.

Источник: hi-tech.mail.ru.