Мошенники стали отправлять видеокружки в мессенджере для обмана россиян

Злоумышленники придумали новую мошенническую схему с видеозвонками, чтобы обманывать людей. Пользователю поступает видеозвонок от якобы курьера через WhatsApp или Telegram. Мошенник записывает экран, создает беззвучное видео и отправляет его в качестве подтверждения своей личности.

По данным «Ведомостей», такая схема стала популярной в марте, и её подтвердили представители банка ВТБ. Во время видеозвонка мошенники могут записать голос и видео, а также получить доступ к экрану, что позволяет видеть коды СМС.

Недавно участились случаи, когда мошенники звонят по видео, чтобы записать лицо жертвы для дальнейшего использования. Они могут создать дипфейки, которые выглядят очень реалистично, и использовать их для обмана. Например, они могут позвонить руководителю компании, записать его лицо и голос, а затем отправить это видео подчинённым с просьбой совершить какие-либо действия.

Запись видео без звука помогает избежать деталей, которые могли бы выдать мошенника. Эксперты утверждают, что такая схема работает эффективно, так как она повышает вероятность успешного обмана.

Контакты жертв могут быть получены из различных источников, включая утечки данных и фишинговые ссылки. Мошенники могут использовать эти методы для обмана людей, особенно если ссылаются на «проблемы с доставкой» или «блокировку счета».

Чтобы не попасться на такие уловки, рекомендуется не разговаривать с незнакомцами и отключать видеосвязь при звонках с неизвестных номеров, а также активировать блокировку звонков.