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Мошенники выманивают коды из смс под предлогом обновления «Сферума»

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Министерство образования Бурятии предупредило о новой мошеннической схеме. Аферисты звонят людям и просят сообщить код из смс якобы для обновления сервиса «Сферум», пишет baikal-daily.ru.

Отмечается, что обновления «Сферума» происходят автоматически и не требуют ввода кодов.

Все уведомления об обновлениях приходят только от официального канала. Команда «Сферума» не связывается с пользователями через мессенджеры, а сообщения могут отправлять только участники с подтверждённым профилем.

Пользователей призывают быть осторожными и не раскрывать свои персональные данные и коды подтверждения, особенно от банковских и государственных сервисов.

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