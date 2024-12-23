Мошенники вновь подделывают сайты для кражи аккаунтов «Госуслуг»

Мошенники начали создавать поддельные справочные сайты с фейковыми номерами службы поддержки «Госуслуг», чтобы похищать доступ к аккаунтам пользователей.

По информации российского сервиса DLBI, на которую ссылаются РИА Новости, злоумышленники используют различные схемы, включая социальную инженерию и фальшивые смс-сообщения о взломах.

На таких сайтах публикуются ложные телефоны службы поддержки, которые продвигаются в поисковых системах, чтобы пользователи могли их легко найти.

Когда люди обращаются по этим номерам, мошенники общаются с ними, притворяясь операторами поддержки, и могут заставить выполнять свои команды.

Эксперты предупреждают, что эти схемы опасны, поскольку они могут обмануть людей, которые верят, что общаются с настоящей службой поддержки.

Основатель DLBI Ашот Оганесян отметил, что пользователи должны быть осторожны и всегда сверять номера телефонов с официальными данными на сайте «Госуслуг».