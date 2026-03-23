Мошенники ведут россиян на фальшивые кинотеатры за 10 рублей

В России выявлена схема, при которой злоумышленники создают поддельные сайты онлайн-кинотеатров и предлагают доступ к фильмам и сериалам за символическую плату. По данным специалистов в сфере кибербезопасности, сеть таких ресурсов насчитывает более 1200 сайтов.

Как сообщается, пользователям предлагают оформить подписку за 10–12 рублей. При этом внешне сайты выглядят как полноценные сервисы: имеют оформление, интерфейс и пользовательское соглашение. Перед оформлением оплаты посетителей могут перенаправлять через несколько промежуточных страниц.

После выбора контента пользователю предлагается пройти регистрацию. При вводе номера телефона открывается форма оплаты, где предлагается внести небольшую сумму за доступ. Однако после этого активируется механизм автопродления, о котором пользователь может не быть уведомлен.

По данным экспертов, после первой оплаты с банковской карты начинают регулярно списываться средства — около 360 рублей еженедельно. В результате сумма расходов за месяц может достигать примерно 1,5 тысячи рублей.

Специалисты рекомендуют внимательно относиться к оформлению подписок в интернете и использовать для онлайн-платежей отдельные банковские карты с ограничениями по списанию. Также рекомендуется пользоваться проверенными легальными сервисами для просмотра контента.