Мошенники в РФ стали предлагать услуги «инкассаторов» ради похищения денег

Телефонные мошенники начали использовать схемы с подставными «инкассаторами» для кражи денег у граждан.

После введения новых мер, усложняющих сомнительные операции, злоумышленники стали чаще представляться сотрудниками Банка России и сообщать о массовых атаках на банковские счета.

Они предлагают жертвам бесплатную услугу инкассаторов, которые якобы могут забрать наличные и перевезти их в другой банк для временного хранения на «специальном счете», защищенном от мошеннических атак.

Чтобы избежать попадания в ловушку, эксперты рекомендуют не реагировать на такие звонки и сообщения, не поддаваться панике и не передавать деньги неизвестным лицам. Услугами инкассации могут пользоваться только юридические и физические лица после заключения специального договора.

Также важно помнить, что Банк России не работает с гражданами как с клиентами, не ведет их счета и не инициирует звонки.