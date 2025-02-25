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Мошенники в РФ нацелились на студентов и молодежь

Автор На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

В Москве, Владивостоке и других городах злоумышленники начали обманывать студентов и учащихся. Им звонят, представляясь сотрудниками деканата или студенческой поликлиники, и требуют проверки данных или регистрации в сервисе, прося назвать код авторизации.

Таким образом, мошенники пытаются получить доступ к аккаунту на «Госуслугах». После этого они загружают поддельные доверенности и отправляют заявки на кредиты в банки.

Когда жертва начинает паниковать, подключаются фейковые «Росфинмониторинг» или «следователь», убеждая, что ситуация под контролем и нужно следовать их инструкциям.

Способы хищения могут быть разными: жертву могут попросить сфотографировать свою банковскую карту с обратной стороны или предложить «задекларировать» деньги и передать их курьеру «для защиты».

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