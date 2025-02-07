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Мошенники уже научились обходить двухфакторную аутентификацию на «Госуслугах»

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов сообщил, что мошенники нашли способ обходить двухфакторную аутентификацию на портале «Госуслуги». Несмотря на использование пароля и кода из СМС, эта мера не обеспечивает полной защиты.

Злоумышленники могут звонить пользователям, представляясь операторами связи, и просить подтвердить паспортные данные, угрожая отключением сервиса.

При этом они просят ввести код из СМС, который дает им доступ к личному кабинету. После этого мошенники могут менять логин и пароль, блокировать аккаунт или оформлять кредиты на украденные данные.

Чтобы защитить свои данные, Вехов рекомендует регулярно менять пароли и логины, устанавливать запреты на доступ к личным данным сторонних организаций и правильно настраивать антивирусную защиту.

Он также советует использовать две сим-карты: одну для платежей, другую для звонков и мессенджеров.

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