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Мошенники угрожают сотрудничеством с Украиной для кражи аккаунтов в Telegram

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Специалист Positive Technologies Виталий Титаренко предупредил о новом методе мошенничества, при котором злоумышленники пугают россиян угрозами сотрудничества с Украиной, чтобы получить доступ к аккаунтам в мессенджере Telegram.

Сначала мошенники собирают информацию о жертве из утекших баз данных, а затем создают фальшивый аккаунт в Telegram под именем руководителя компании, пишет «Лента.ру».

После этого аферисты звонят жертве, отключая микрофон или создавая фоновый шум, чтобы звонок быстро прекратился. Затем они, притворяясь начальством, сообщают о проблемах со связью и предлагают перейти к переписке.

В процессе общения мошенники утверждают, что один из коллег жертвы сотрудничает с Украиной и продает персональные данные.

Вскоре жертва может получить звонок от другого «специалиста», который сообщает о возможной компрометации персональных данных и запрашивает код для проверки. Если пользователь предоставит код, мошенники получат доступ к его учетной записи в Telegram.

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