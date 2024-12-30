Мошенники угрожают россиянам взломом мессенджеров и кражей денег

Мошенники в России начали использовать новые технологии для обмана граждан, помимо привычных телефонных звонков. Основные методы включают взлом мессенджеров WhatsApp и Telegram, а также попытки кражи личных данных через «Госуслуги». Об этом «Ведомостям» сообщили в компании «Билайн».

По данным оператора, жертвами мошенников стали более 54 тысяч абонентов, и служба поддержки помогла решить почти 40 тысяч случаев. Мошенники обманом получают данные для входа в банковские приложения и другие сервисы, используя методы социальной инженерии и фишинг.

Одним из популярных способов стало представление мошенников как сотрудников операторов, которые показывают жертвам «взломанные» аккаунты и просят демонстрацию банковских приложений. Мошенники также используют «Госуслуги», подавая себя за работников поликлиник и запрашивая проверочные коды для доступа к аккаунту.

ВТБ подтвердил, что мошенники комбинируют звонки с методами социальной инженерии. Звонки от якобы сотрудников сотовых операторов и государственных учреждений остаются распространенной схемой обмана. Особенно уязвимы пенсионеры, которым предлагают пересчет трудового стажа или получение социальных льгот.