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Мошенники угрожают россиянам новой схемой с фальшивым розыгрышем денег

Автор На чтение 1 мин Просмотров 23 Опубликовано

Мошенники придумали новую схему, представляясь одной из крупнейших интернет-компаний России. Как рассказал Александр Вураско, директор по развитию сервиса мониторинга цифровых угроз, пользователям предлагается участвовать в розыгрыше, вводя числа от 10 до 5000.

На первых двух попытках число оказывается проигрышным, но на третьей жертва якобы выигрывает 10 миллионов рублей. Однако реального выигрыша нет, и вместо этого мошенники обманывают пользователей, заставляя их переводить деньги.

По знакомой схеме жертву переводят в чат с оператором, где получают согласие на вывод средств, а также данные карты и «пошлину», которая остается у злоумышленников.

Вураско рекомендует использовать только официальные сайты, проверять их адреса, не переводить деньги незнакомцам и не делиться личной информацией, включая пароли. Также стоит установить антивирусное ПО для защиты от мошенников.

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