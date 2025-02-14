Мошенники стали требовать у россиян заявления и фото банковских карт

В России мошенники начали применять сложную схему, связующую фальшивых специалистов из поликлиник и техподдержки «Госуслуг». Схема основана на психологическом давлении и предполагает несколько этапов, рассказали в МВД.

Сначала мошенники представляются сотрудниками поликлиники и под предлогом записи на прием выманивают у жертвы код доступа из SMS. Получив код, они используют его для оформления кредитов на имя жертвы.

После этого жертва получает уведомления о взломе аккаунта и обращается в поддельную техподдержку, которая подтверждает взлом и рекомендует обратиться в Росфинмониторинг для защиты средств.

Мошенники утверждают, что без официального заявления помочь не могут, и даже присылают образец заявления. В итоге они просят жертву сфотографировать банковскую карту и отправить им для «приобщения к заявлению».