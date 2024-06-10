Мошенники стали массово взламывать аккаунты россиян в WhatsApp

В последнее время в России наблюдается массовый взлом аккаунтов пользователей популярного мессенджера WhatsApp.

Особенно уязвимой оказалась web-версия приложения. К сожалению, злоумышленникам требуется всего несколько простых действий, чтобы завладеть аккаунтом жертвы.

Чтобы достичь своей цели, мошенники предлагают пользователю пройти по подозрительной ссылке, открыть вирусное видео или авторизоваться с нового устройства.

Как только доступ к аккаунту получен, начинается новая фаза мошенничества. Злоумышленники отправляют сообщения от имени первоначальной жертвы с просьбой проголосовать в опросе или поставить лайк, обманывая ничего не подозревающих пользователей. И такая цепочка продолжается, распространяясь до бесконечности.

Специалисты рекомендуют принимать меры предосторожности, чтобы защитить свои аккаунты. Это включает в себя установку последних обновлений приложения и операционной системы, аккуратность при открытии подозрительных ссылок или файлов, а также использование двухэтапной аутентификации для дополнительного уровня безопасности.

Пользователям необходимо быть особенно бдительными и не передавать личные данные или пароли никому. Если пользователь заметил подозрительную активность или потерю доступа к своему аккаунту, рекомендуется немедленно связаться со службой поддержки WhatsApp и следовать их рекомендациям.