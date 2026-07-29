Мошенники стали чаще маскировать сайты под магазины Apple

Количество поддельных сайтов, имитирующих магазины приложений для устройств Apple, в первом полугодии 2026 года выросло на 32%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании «Информзащита».

Активность злоумышленников заметно усилилась в июне и июле. Эксперты связывают это с удалением российских сервисов из App Store: пользователи начали искать программы на сторонних площадках, чем воспользовались мошенники.

Около 46% выявленных ресурсов предлагали скачать банковские приложения и криптовалютные кошельки. Ещё 28% выдавали себя за альтернативные магазины или сервисы, якобы позволяющие вернуть удалённые программы. Остальные распространяли игры, медиасервисы, ИИ-инструменты и средства обхода ограничений.

Аналитики Smart Business Alert за год обнаружили 3572 домена, в названиях которых использовались наименования популярных магазинов приложений. Потенциально опасными специалисты признали 2864 сайта.

После удаления приложений VK из App Store за одну неделю появились 87 новых подозрительных доменов против 63 неделей ранее. Очередной всплеск зафиксировали в середине июля, когда приложения VK и «Макс» пропали из Google Play.

По словам экспертов, злоумышленники уже не ограничиваются отдельными фишинговыми страницами. Они создают целые системы из поддельных сайтов, рекламы, инструкций и каналов поддержки. Например, кампания FriendlyDealer включала более 1,5 тыс. мошеннических ресурсов.

Специалисты рекомендуют устанавливать приложения только из официальных источников, не переходить по сомнительным ссылкам и внимательно проверять адрес сайта перед загрузкой программ.