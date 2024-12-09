Депутат Немкин предупредил о фальшивых Telegram-ботах, созданных мошенниками

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин сообщил о росте числа мошеннических Telegram-ботов, которые маскируются под официальные аккаунты маркетплейсов и служб поддержки.

О Telegram-ботах политик рассказал в беседе с РИА Новости, отметив, что такая схема обмана набирает популярность, а сами боты предлагают решить пользователям якобы возникшие проблемы, которые могут быть связаны с аккаунтами, либо заказами.

Целью в данном случае является завладеть логином и паролями, а учитывая, что мошенники представляются представителями компаний, пользователи передают данные, не подозревая о мошенничестве.

Как только необходимые данные переданы, мошенники тут же меняют пароли и начинают оформлять заказы или выводить деньги с внутреннего баланса.

Помимо этого, как говорит Немкин, создаются боты, которые отправляют ссылки на фишинговые сайты, внешне копирующие страницы входа на маркетплейсы.

После ввода данных пользователи становятся жертвами мошенников, так как информация сразу попадает к злоумышленникам. Боты могут использовать автоматизированные сообщения, имитирующие уведомления от маркетплейсов, что делает обман особенно эффективным.

Кроме того, мошенники заманивают пользователей обещаниями скидок и бонусов, предлагая пройти «верификацию» или «подтвердить аккаунт», что также требует ввода конфиденциальной информации.

Немкин предостерег, что некоторые боты могут запрашивать оплату «неоплаченных заказов» или «комиссий за доставку», прося перевести средства или ввести данные банковских карт.

Он подчеркнул, что многие пользователи, стремясь получить выгоду, не замечают ничего подозрительного и добровольно делятся своей информацией.