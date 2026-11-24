Для Смоленской области спор о выплатах по КАСКО начался задолго до ноябрьских сообщений. За последние месяцы аферы с такими полисами участились и в других регионах, пишет «МК». Публичные вопросы остались и к судьбе смоленских дел.

Всероссийский союз страховщиков сравнил суммы, которые смоленские страховщики заявляли в правоохранительные органы. Если прежде компании указывали в заявлениях в полицию ущерб по КАСКО на 5,8 млн рублей, то спустя несколько лет сумма достигла 98,3 млн. Это почти в 17 раз больше.

Михаил Спивак из «Т-Страхования» сообщил, что к 1 июля смоленская полиция возбудила девять уголовных дел по обращениям его компании. Следственный департамент МВД России контролировал ход расследования. В июне МВД рассказало о межрегиональной операции с задержаниями в Подмосковье, Челябинской области и Красноярском крае.

Летом смоленские случаи обсуждали и страховщики, и Госдума. Депутат Госдумы Алексей Чепа в интервью «АиФ-Смоленск» 1 июля обратил внимание на расхождения, описанные в пояснительной записке страховщика. Показания автомобильных устройств отличались от данных, которые ГИБДД зафиксировала в документах о ДТП. Депутат надеялся, что обстоятельства проверят вышестоящие структуры.

К 24 ноября в открытых публикациях по-прежнему нет ясного ответа, к каким результатам привели обращения страховых компаний в Смоленской области. По мнению автора, смоленское МВД сейчас бездействует.