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Мошенники распространяют фальшивые приложения «Яндекс Музыка» с якобы бесплатной подпиской

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Киберпреступники запустили новую схему обмана, предлагая жертвам скачать фальшивое приложение «Яндекс Музыка» с обещанием бесплатной подписки. Сообщения с подобными предложениями распространяются через мессенджеры и социальные сети.

В этих сообщениях злоумышленники уверяют, что приложение «Яндекс Музыка» предлагает бесплатный доступ к премиум-функциям. Однако на самом деле файл, который предлагается скачать, не имеет отношения к официальному сервису. Вместо реального приложения, мошенники скрывают троянскую программу, которая позволяет им получить полный доступ к мобильному устройству пользователя.

Пользователи, скачавшие фальшивое приложение, рискуют потерять контроль над своими данными и устройствами, поскольку вредоносное ПО может воровать личную информацию или предоставлять преступникам удалённый доступ к телефону.

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