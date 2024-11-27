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Мошенники придумали еще один способ слежки за своими жертвами с телефона

Автор На чтение 1 мин Просмотров 25 Опубликовано

Злоумышленники убеждают россиян устанавливать на свои телефоны вредоносные приложения, чтобы следить за ними. Об этом в беседе с aif.ru сообщил Даниил Чернов, автор продукта Solar appScreener.

Он объяснил, что манипуляции позволяют злоумышленникам заставить пользователей загрузить приложение, которое запрашивает доступ к GPS и затем отслеживает местоположение человека.

Чтобы избежать таких атак, Чернов советует проявлять скептицизм и не скачивать приложения из непроверенных источников. Также важно обращать внимание на разрешения, которые запрашивают приложения.

Кроме того, он упомянул об уязвимости в Apple Watch, которая ранее позволяла прослушивать людей через режим рации, но Apple уже устранила этот недостаток. В настоящее время угроза слежки через часы выглядит маловероятной.

По словам эксперта, все способы слежения за пользователем через наушники или смарт-часы сводятся к отслеживанию геолокации устройства с помощью функции «Поиск», но это возможно только если устройства работают совместно с iPhone и находятся рядом.

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