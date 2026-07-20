Мошенники подделывают сайты операторов связи в сезон отпусков

Мошенники в разгар туристического сезона создают поддельные сайты зарубежных операторов связи, чтобы похищать личные данные и реквизиты банковских карт путешественников. О распространении такой схемы 20 июля сообщили «Известиям» эксперты «Лаборатории Касперского».

Фишинговые ресурсы почти полностью повторяют оформление официальных сайтов крупных региональных и международных операторов. Посетителям предлагают авторизоваться, указать номер телефона или оплатить услуги мобильного интернета. Полученные сведения злоумышленники могут использовать для кражи денег, взлома аккаунтов, а также рассылки спама и мошеннических звонков.

Специалисты обнаружили сайты, которые маскируются под ресурсы британской телекоммуникационной компании Vodafone. Одна из таких страниц практически в точности воспроизводит форму входа в личный кабинет, поэтому пользователю может быть сложно распознать подделку.

Аналогичные ресурсы создают от имени международной компании Ooredoo, работающей в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии, а также азиатского оператора The Singtel Group. На этих сайтах туристам якобы предлагают пополнить счёт мобильного интернета.

Ранее член Общественной палаты России Евгений Машаров предупреждал, что в период летних отпусков злоумышленники также рассылают сообщения от имени авиакомпаний и билетных сервисов и публикуют поддельные объявления об аренде жилья.